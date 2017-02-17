Brexit вряд ли удастся завершить за два года, - Юнкер

Об этом передает Reuters.

Согласно его словам, мы сможем за 24 месяца успешно достичь всех договоренностей для Выхода Британии из ЕС и для установления полноценных отношений между Британией и континентом.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно заявляла, что обратится к 50 статьей Лиссабонского соглашения для запуска Brexit до 31 марта 2017 года. По ее словам, этот процесс может длиться до двух лет.

В свою очередь Юнкер отметил, что перед тем, как Британия сможет покинуть Евросоюз, в стране надо изменить как минимум 20 тыс. законов. Кроме того, Британия также не сможет заключать двусторонние соглашения о торговле, находясь в ЕС.

"Торговые сделки относятся к компетенции ЕС... Британия не может заключать торговые соглашения с половиной мира, пока она занимается обратным", - подчеркнул Юнкер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", палата общин Великобритании приняла в третьем чтении акт, который одобряет приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о Brexit.

