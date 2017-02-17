Brexit вряд ли удастся завершить за два года, - Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что процесс заключения всех договоренностей для Британии для выхода из Евросоюза займет дольше заявленных двух лет.
Об этом передает Reuters.
Согласно его словам, мы сможем за 24 месяца успешно достичь всех договоренностей для Выхода Британии из ЕС и для установления полноценных отношений между Британией и континентом.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно заявляла, что обратится к 50 статьей Лиссабонского соглашения для запуска Brexit до 31 марта 2017 года. По ее словам, этот процесс может длиться до двух лет.
В свою очередь Юнкер отметил, что перед тем, как Британия сможет покинуть Евросоюз, в стране надо изменить как минимум 20 тыс. законов. Кроме того, Британия также не сможет заключать двусторонние соглашения о торговле, находясь в ЕС.
"Торговые сделки относятся к компетенции ЕС... Британия не может заключать торговые соглашения с половиной мира, пока она занимается обратным", - подчеркнул Юнкер.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", палата общин Великобритании приняла в третьем чтении акт, который одобряет приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о Brexit.