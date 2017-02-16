14:36 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100160346:Rakova

Враг хочет и третью годовщину трагической гибели Небесной сотни, – Порошенко

После того как враг потерпел крушение сил под Авдеевкой, он пытается дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри.

Враг хочет и третью годовщину трагической гибели Небесной сотни, – Порошенко

К такому выводу пришел президент Украины Петр Порошенко во время церемонии чествования участников боевых действий на территории других государств.

"События под Авдеевкой продемонстрировали растущую эффективность нашей обороны, боеспособность и высокий боевой дух нашей армии. Не добившись успеха в открытом противостоянии с нашими вооруженными силами, враг сейчас пытается расшатать ситуацию в государстве изнутри, использовать в своих интересах он хочет и третью годовщину трагической гибели Небесной сотни", – отметил Порошенко.

Также украинский лидер добавил, что расследование СБУ показало – группы в соцсетях, где распространяются призывы к агрессии и военным действиям в Украине, администрируются из Москвы.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Украин Павел Климкин дал свой ответ на заявление Белого дома о возврате Крыма Россией. 


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