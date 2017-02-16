В Украине запретят соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники"

Так, в МВД намерены запретить соцсети "Вконтакте", а также "Одноклассники" на территории Украины. Об этом сообщил советник министра МВД страны Зорян Шкиряк – в четверг, 16-го февраля.

По его словам - одним из решений должно стать блокирование социальных сетей России "Вконтакте" и "Одноклассники". Сегодня понятно, что эти соцсети являются распространителями антиукраинского контента - подчеркну Шкиряк. При этом он также добавил, что в Минобразования также должны объяснить вред от этих ресурсов.

Как сообщал УРА-Информ, четвертого ноября 2016 г. в Турции были заблокированы соцсети WhatsApp и Twitter.