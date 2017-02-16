17:17 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине запретят соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники"

МВД считает соцсети Вконтакте и Одноклассники распространителями антиукраинского контента.

В Украине запретят соцсети

Так,  в МВД намерены запретить соцсети "Вконтакте", а также "Одноклассники" на территории Украины. Об этом сообщил советник министра МВД страны Зорян Шкиряк – в четверг, 16-го февраля.

По его словам - одним из решений должно стать блокирование социальных сетей России "Вконтакте" и "Одноклассники". Сегодня понятно, что эти соцсети являются распространителями антиукраинского контента - подчеркну Шкиряк. При этом он также добавил, что в  Минобразования также должны объяснить вред от этих ресурсов.

Как сообщал УРА-Информ, четвертого ноября 2016 г. в Турции были заблокированы соцсети WhatsApp и Twitter.


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