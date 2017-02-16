В случае полномасштабной войны, Европу ждет волна беженцев, - Аваков

Это будет катастрофа для Украины. Будет огромное количество жертв, Украина может потерять государственность и независимость.

Такое мнение высказал в четверг, 16 февраля, в интервью немецкому изданию "Welt" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, последствия для России также будут катастрофическими и не известно выдержит ли режим Путина возможные десятки тысяч собственных жертв.

ЕС может получить на своей границе большую область с вооруженным пророссийским режимом и чрезвычайное количество беженцев и последствия этой трагедии будут для Европы гораздо больше, чем сирийские, - пояснил министр, добавив, что Европа не может стоять в этом конфликте на стороне России, хотя многие в Евросоюзе пребывают в мире иллюзий и не распознают эти последствия в полной мере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пентагон пообещал наращивать потенциал ВСУ.