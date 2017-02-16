23:44 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В случае полномасштабной войны, Европу ждет волна беженцев, - Аваков

Если в Украине начнется полномасштабная война с Россией, Европу ожидает новая волна беженцев.

В случае полномасштабной войны, Европу ждет волна беженцев, - Аваков

Это будет катастрофа для Украины. Будет огромное количество жертв, Украина может потерять государственность и независимость.

Такое мнение высказал в четверг, 16 февраля, в интервью немецкому изданию "Welt" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, последствия для России также будут катастрофическими и не известно выдержит ли режим Путина возможные десятки тысяч собственных жертв.

ЕС может получить на своей границе большую область с вооруженным пророссийским режимом и чрезвычайное количество беженцев и последствия этой трагедии будут для Европы гораздо больше, чем сирийские, - пояснил министр, добавив, что Европа не может стоять в этом конфликте на стороне России, хотя многие в Евросоюзе пребывают в мире иллюзий и не распознают эти последствия в полной мере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пентагон пообещал наращивать потенциал ВСУ.


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