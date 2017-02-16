08:15 16.02.2017 | Политика | Новости
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В Париже проходят протесты против жестокости полицейских

В Париже в среду, 15 февраля, прошли массовые акции протеста.

В Париже проходят протесты против жестокости полицейских

Люди протестовали против жестокого обращения полиции с задержанным мигрантом из Африки. Демонстранты требуют от властей наказания для четырех полицейских, которые 2 февраля задержали 22-летнего афроамериканского мужчину для проверки документов в парижском пригороде Оне-су-Буа.

Между митингующими и правоохранителями состоялись столкновения и полицейские применили слезоточивый газ. Как сообщает телеканал BFM.TV, демонстранты начали бросать в полицейских разные предметы, после чего стражи порядка распылили газ.

Вместе с тем, по информации журналистов канала, из-за беспорядков в городе одна из станций метрополитена была закрыта. После столкновений с полицией часть демонстрантов разошлись.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, массовые беспорядки также прошли в парижском пригороде Сен-Дени. Тут также люди вышли на улицу против жестокого обращения полицейских с мужчиной из Африки.


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