12:28 16.02.2017 | Политика | Новости
100160327:Rakova

В ООН сказали, что не имеют второго плана для решения израильско-палестинского конфликта

Генсек ООН заявил, что не существует плана "Б" для решения израильско-палестинского конфликта.

В ООН сказали, что не имеют второго плана для решения израильско-палестинского конфликта

Об этом Антонио Гуттереш заявил после встречи с главой египетского МИДа Самихом Шухри в Каире. Такие сведения передает Центр новостей ООН.

"Мы полностью единодушны в том, что в том, что касается ситуации между палестинцами и израильтянами, не существует никакого плана "Б". Есть только решение о двух государствах, и нужно сделать все необходимое для того, чтобы сохранялась возможность реализации такого решения", – подчеркнул генсек ООН.

Напомним, что недавно высокопоставленный представитель Белого дома озвучил позицию США в этом вопросе: Америка не собирается настаивать на решении конфликта на основе правила "два государства для двух народов".

Как сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на заявление Белого дома о возврате Крыма. Украинский дипломат полностью солидарен с позицией Соединенных Штатов, которая заключается в деоккупации полуострова. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив