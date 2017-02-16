В ООН сказали, что не имеют второго плана для решения израильско-палестинского конфликта

Об этом Антонио Гуттереш заявил после встречи с главой египетского МИДа Самихом Шухри в Каире. Такие сведения передает Центр новостей ООН.

"Мы полностью единодушны в том, что в том, что касается ситуации между палестинцами и израильтянами, не существует никакого плана "Б". Есть только решение о двух государствах, и нужно сделать все необходимое для того, чтобы сохранялась возможность реализации такого решения", – подчеркнул генсек ООН.

Напомним, что недавно высокопоставленный представитель Белого дома озвучил позицию США в этом вопросе: Америка не собирается настаивать на решении конфликта на основе правила "два государства для двух народов".

Как сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на заявление Белого дома о возврате Крыма. Украинский дипломат полностью солидарен с позицией Соединенных Штатов, которая заключается в деоккупации полуострова.