В Мининфраструктуры назвали номинальную стоимость "Укрпочты"

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Согласно его словам, мы завершаем процесс корпоратизации госпредприятия и создается публичное акционерное общество "Укрпочта", где 100% акций "Укрпочты" принадлежат государству в лице Министерства инфраструктуры Украины.

"Министерство инфраструктуры будет осуществлять функции по управлению корпоративными правами государства, с количеством акций номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая и общей номинальной стоимостью более 6,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также Омелян подчеркнул, что решение вступает в силу с первого марта. Кроме того в Мининфраструктуры создадут наблюдательный совет из семи членов, которые будут избираться на открытом конкурсе.

Напомим, как сообщал "УРА-Информ", ранее Владимир Омелян заявил, что в 2017 году Украина планирует запустить в европейские города еще несколько новых поездов.