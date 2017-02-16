14:48 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Мининфраструктуры назвали номинальную стоимость "Укрпочты"

Мининфраструктуры будет осуществлять управление корпоративными правами "Укрпочты", номинальная стоимость которой более 6,5 млрд грн.

В Мининфраструктуры назвали номинальную стоимость

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Согласно его словам, мы завершаем процесс корпоратизации госпредприятия и создается публичное акционерное общество "Укрпочта", где 100% акций "Укрпочты" принадлежат государству в лице Министерства инфраструктуры Украины.

"Министерство инфраструктуры будет осуществлять функции по управлению корпоративными правами государства, с количеством акций номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая и общей номинальной стоимостью более 6,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также Омелян подчеркнул, что решение вступает в силу с первого  марта. Кроме того в Мининфраструктуры создадут наблюдательный совет из семи членов, которые будут избираться на открытом конкурсе.

Напомим, как сообщал "УРА-Информ", ранее Владимир Омелян заявил, что в 2017 году Украина планирует запустить в европейские города еще несколько новых поездов.


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