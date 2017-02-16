Трамп сказал, почему на самом деле аннексировали Крым

По его мнению, виной тому стала излишняя мягкость его предшественника Барака Обамы.Об этом эксцентричный миллиардер не преминул написать у себя на странице в Twitter. "Крым был аннексирован Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягким с Россией?", – именно так звучит публикация.

Отметим, что ранее Трамп заявил, что Россия должна вернуть Украине контроль над оккупированными территориями.

В ответ на это в МИДе РФ подчеркнули, что своими территориями государство, мягко говоря, "разбрасываться" не собираются.

Как сообщал "УРА-Информ", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что Россия обсуждать тему возвращения Крыма Украине не намерена ни с кем. И с Соединенными Штатами тоже обсуждать не будет.