00:30 16.02.2017 | Политика | Новости
100160262:Rakova

Трамп сказал, почему на самом деле аннексировали Крым

Новоиспеченный лидер США Дональд Трамп выдвинул свою догадку, почему Крым был аннексирован Россией.

Трамп сказал, почему на самом деле аннексировали Крым

По его мнению, виной тому стала излишняя мягкость его предшественника Барака Обамы.Об этом эксцентричный миллиардер не преминул написать у себя на странице в Twitter. "Крым был аннексирован Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягким с Россией?", – именно так звучит публикация.

Отметим, что ранее Трамп заявил, что Россия должна вернуть Украине контроль над оккупированными территориями.

В ответ на это в МИДе РФ подчеркнули, что своими территориями государство, мягко говоря, "разбрасываться" не собираются.

Как сообщал "УРА-Информ", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что Россия обсуждать тему возвращения Крыма Украине не намерена ни с кем. И с Соединенными Штатами тоже обсуждать не будет.


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