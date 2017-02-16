12:45 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100160328:labazovych

СНБО сегодня рассмотрит вопрос блокады Донбасса, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 16 февраля 2017 года, рассмотрит вопрос блокады Донбасса.

 

СНБО сегодня рассмотрит вопрос блокады Донбасса, - Порошенко

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Тwitter.

"Сегодня СНБО рассмотрит вопрос энергетической блокады", - написал он.

В свою очередь Порошенко отметил, что по данным разведки, значительная часть людей на оккупированных территориях после освобождения вследствие блокады пойдет к боевикам.

Также президент Украины добавил, что никогда не простит политиков, которые инициировали блокаду Донбасса, в частности торговлю с временно оккупированными территориями.

"Я очень хорошо понимаю эмоции многих украинцев, искренне поддерживают эту акцию и эта эмоция является довольно естественной для общества, которое устало от нескольких лет войны. Но тем политикам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прощу их цинизма и безответственности", - заявил Порошенко.

Согласно его словам, в результате действий таких политиков правительство вынуждено было ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе из-за блокады остановил работу Алчевский меткомбинат.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив