СНБО сегодня рассмотрит вопрос блокады Донбасса, - Порошенко

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Тwitter.

"Сегодня СНБО рассмотрит вопрос энергетической блокады", - написал он.

В свою очередь Порошенко отметил, что по данным разведки, значительная часть людей на оккупированных территориях после освобождения вследствие блокады пойдет к боевикам.

Также президент Украины добавил, что никогда не простит политиков, которые инициировали блокаду Донбасса, в частности торговлю с временно оккупированными территориями.

"Я очень хорошо понимаю эмоции многих украинцев, искренне поддерживают эту акцию и эта эмоция является довольно естественной для общества, которое устало от нескольких лет войны. Но тем политикам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара, я никогда не прощу их цинизма и безответственности", - заявил Порошенко.

Согласно его словам, в результате действий таких политиков правительство вынуждено было ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе из-за блокады остановил работу Алчевский меткомбинат.