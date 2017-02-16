СНБО поручил силовикам обеспечить общественный порядок в зоне АТО

Принятое решение тут же своим указом ввел в действие президент Украины Петр Порошенко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

В нем, в частности, сказано, что Министерству внутренних дел Украины и Службе безопасности Украины безотлагательно поручено обеспечить общественный порядок в Донецкой и Луганской областях.

Также этим ведомствам поручено обеспечить надлежащую охрану объектов газо - и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения АТО и создание надлежащих безопасности условий их бесперебойного функционирования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украины Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 16 февраля, подписал указ, согласно которому в действие вводится решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о нейтрализации угроз энергетической безопасности.