22:32 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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СНБО поручил силовикам обеспечить общественный порядок в зоне АТО

Совет национальной безопасности и обороны в четверг, 16 февраля, на заседании поручил силовым структурам принять меры по обеспечению общественного порядка в зоне проведения антитеррористической операции.

СНБО поручил силовикам обеспечить общественный порядок в зоне АТО

Принятое решение тут же своим указом ввел в действие президент Украины Петр Порошенко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

В нем, в частности, сказано, что Министерству внутренних дел Украины и Службе безопасности Украины безотлагательно поручено обеспечить общественный порядок в Донецкой и Луганской областях.

Также этим ведомствам поручено обеспечить надлежащую охрану объектов газо - и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения АТО и создание надлежащих безопасности условий их бесперебойного функционирования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украины Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 16 февраля, подписал указ, согласно которому в действие вводится решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о нейтрализации угроз энергетической безопасности.


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