Порошенко считает, что делать выводы о Революции достоинства еще рано

Начатые ею процессы еще в полном разгаре, и я абсолютно убежден в оптимистическом их завершении. Такое мнение высказал в четверг, 16 февраля, во время мероприятий по чествованию памяти героев Небесной сотни, президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства уверен, что собирать выводы рано, а тем более пессимистичные.

Пройдет еще не один год перемен и тогда наступит тот день, когда даже Фома неверующий увидит и поверит, насколько изменилась к лучшему наша страна, - пояснил Порошенко, добавив, что погибшие во время событий на Майдане три года назад еще не знали, что вступают в один из первых боев за независимость страны, поскольку выстрелы снайперов на Майдане были фактически первыми выстрелами агрессора в душу нашего государств,- заявил президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве проходят мероприятия по чествованию памяти Героев Небесной сотни. В них принимает участие Петр Порошенко.