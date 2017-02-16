12:32 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко считает, что делать выводы о Революции достоинства еще рано

Спустя три года после завершения Революции достоинства делать какие-то выводы еще рано.

Порошенко считает, что делать выводы о Революции достоинства еще рано

Начатые ею процессы еще в полном разгаре, и я абсолютно убежден в оптимистическом их завершении. Такое мнение высказал в четверг, 16 февраля, во время мероприятий по чествованию памяти героев Небесной сотни, президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства уверен, что собирать выводы рано, а тем более пессимистичные.

Пройдет еще не один год перемен и тогда наступит тот день, когда даже Фома неверующий увидит и поверит, насколько изменилась к лучшему наша страна, - пояснил Порошенко, добавив, что погибшие во время событий на Майдане три года назад еще не знали, что вступают в один из первых боев за независимость страны, поскольку выстрелы снайперов на Майдане были фактически первыми выстрелами агрессора в душу нашего государств,- заявил президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве проходят мероприятия по чествованию памяти Героев Небесной сотни. В них принимает участие Петр Порошенко.


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