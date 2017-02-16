08:20 16.02.2017 | Политика | Новости
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Переговоры с РФ необходимо вести с позиции силы, - глава Пентагона

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что с Россией необходимо вестти переговоры "с позиции силы". Об этом он сообщил на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, передает CNN.
 

Переговоры с РФ необходимо вести с позиции силы, - глава Пентагона

По его словам, США и НАТО должны защитить себя, если Россия будет действовать вопреки международному праву.

При этом США по-прежнему готовы поддерживать открытыми политические каналы для сотрудничества и деэскалации напряженности.

"Мы по-прежнему открыты для возможности восстановления партнерских отношений с Москвой, но в то же время мы реалистичны в своих ожиданиях и обеспечим нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы", - добавил Мэттис.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина должна иметь право голоса в любых переговорах между Россией и США, касающихся урегулирования конфликта на Востоке Украины. 


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