Переговоры с РФ необходимо вести с позиции силы, - глава Пентагона

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что с Россией необходимо вестти переговоры "с позиции силы". Об этом он сообщил на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, передает CNN.
По его словам, США и НАТО должны защитить себя, если Россия будет действовать вопреки международному праву.
При этом США по-прежнему готовы поддерживать открытыми политические каналы для сотрудничества и деэскалации напряженности.
"Мы по-прежнему открыты для возможности восстановления партнерских отношений с Москвой, но в то же время мы реалистичны в своих ожиданиях и обеспечим нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы", - добавил Мэттис.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина должна иметь право голоса в любых переговорах между Россией и США, касающихся урегулирования конфликта на Востоке Украины.