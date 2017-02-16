20:51 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Организаторы блокады пригрозили продолжать акцию с оружием - ФОТО

Несмотря на угрозы властей и применение спецподразделения блокада на Донбассе будет продолжаться.

Организаторы блокады пригрозили продолжать акцию с оружием - ФОТО

Все угрозы со стороны власти свидетельствуют о том, что мы на верном пути. Они дают нам силу и вдохновение перекрывать пути финансирования терроризма и оккупантов.

Об этом в четверг, 16 февраля, на своей страничке в Facebook заявили участники блокады. Как сказано в заявлении штаба, угрозы вооруженного штурма их не пугает и не повлияют на их решение.

При этом в заявлении они призывают "всех, имеющих официально зарегистрированное оружие, вступать в ряды участников блокады, чтобы вместе защитить невооруженных волонтеров, общественных активистов и других участников блокады".

Активисты также пообещали начать блокирование автомобильных дорог и первый блок-пост уже открыт возле поселка Золотое в Луганской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко заявил об угрозе блокады на Донбассе для всей экономики Украины. По его словам, возникли прямые угрозы энергетической безопасности государства и его финансовой системы.


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