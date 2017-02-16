Климкин ответил Белому дому насчет Крыма

Об этом дипломат поведал в интервью изданию "Голос Америки". Журналист поинтересовался, насколько важными и неожиданными являются подобные высказывания Белого дома, на что Климкин ответил:

"Мы все вместе работали над тем, чтобы получить сильный месседж. После того, как этот месседж прозвучал в Совете безопасности (ООН - ред.) со стороны представителя США, сейчас мы слышим это очень последовательно и уже не первый раз от новой администрации. И то, что я слышу, это очень важно для того, чтобы построить очень практичную и очень логичную картину, как мы будем работать дальше вместе", – подчеркнул Климкин.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее глава украинского МИДа сказал, что стоит предпринять России для того, чтобы встать на путь нормализации отношений. По словам Климкина, нужно деоккупировать территории Донбасса и Крыма, а также убрать войска с востока Украины.