23:27 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмину поручено проверить обоснованность тарифов ЖКХ - СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 16 февраля, на заседании принял решение поручить Кабинету министров Украины проверить обоснованность тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кабмину поручено проверить обоснованность тарифов ЖКХ - СНБО

Принятое решение своим указом ввел в силу президент Украины Петр Порошенко. Согласно документу, который опубликован на сайте главы государства, Кабмин совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг должны изучить обусловленность тарифов и принять меры по усовершенствованию механизмов государственного регулирования в этой сфере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко принял указ, согласно которому в действие вводится решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о нейтрализации угроз энергетической безопасности.


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