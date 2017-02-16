Кабмину поручено проверить обоснованность тарифов ЖКХ - СНБО

Принятое решение своим указом ввел в силу президент Украины Петр Порошенко. Согласно документу, который опубликован на сайте главы государства, Кабмин совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг должны изучить обусловленность тарифов и принять меры по усовершенствованию механизмов государственного регулирования в этой сфере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко принял указ, согласно которому в действие вводится решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о нейтрализации угроз энергетической безопасности.