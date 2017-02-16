14:45 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообщался с гражданами на Институтской - ФОТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман повстречался с большой группой гостей и жителей Киева.

Гройсман пообщался с гражданами на Институтской - ФОТО

Причем диалог, по словам главы правительства, вышел довольно спонтанным. О встрече Владимир Гройсман поведал у себя на странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографиями.

"По дороге на совещание остановился пообщаться с людьми у станции метро на Институтской. Искренне благодарен за теплый диалог, понимание и поддержку", – написал премьер.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Украине появилась информация о том, что тарифы на газ для населения будут повышаться. Однако глава правительства предупредил, что не допустит подорожание стоимости голубого топлива для граждан. 


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