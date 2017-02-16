ЕС призвал прекратить блокаду поставок угля

Как сказано в комментарии представительства, блокада противоречит подходу к гражданам Украины, которые проживают на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве призывает причастных к блокаде немедленно прекратить ее, а власти страны призывают решить эту проблему как можно скорее.

По мнению дипломатов представительства, дальнейшая блокада угрожает нормальному функционированию электростанций и может привести к энергетическому кризису, который навредит гражданам Украины по обе стороны линии разграничения, - отметили в дипломатическом ведомстве.

Мы призываем украинскую власть усилить свои усилия в этой сфере и напоминаем, что Минские договоренности остаются основой мирного и долгосрочного решения конфликта с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины, - коворится в комментарии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко пообещал пересмотреть список товаров, которые можно перевозить через линию соприкосновения на Донбассе.