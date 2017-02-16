17:37 16.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Блокада Донбасса дискредитирует Украину, - Порошенко

По причине блокады Донбасса возникли угрозы энергобезопасности государства.

Блокада Донбасса дискредитирует Украину, - Порошенко

 Блокада Донбасса дискредитирует страну в глазах жителей оккупированных территорий, а также мешает возвращению оккупированных территорий в Украину. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в рамках заседания СНБО.

Порошенко подчеркнул, что хочет подчеркнуть – идет блокирование не ОРДО/ОРЛО, и не им создаются проблемы. Они блокируют именно Украину, они блокируют борьбу людей за восстановление целостности территорий. Только дипломатическим путем можно вернуть эти территории Украины - подчеркнул президент.

Как сообщал УРА-Информ, ветераны АТО ранее блокировали оккупированные территории Донбасса.


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