Блокада Донбасса дискредитирует Украину, - Порошенко

Блокада Донбасса дискредитирует страну в глазах жителей оккупированных территорий, а также мешает возвращению оккупированных территорий в Украину. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в рамках заседания СНБО.

Порошенко подчеркнул, что хочет подчеркнуть – идет блокирование не ОРДО/ОРЛО, и не им создаются проблемы. Они блокируют именно Украину, они блокируют борьбу людей за восстановление целостности территорий. Только дипломатическим путем можно вернуть эти территории Украины - подчеркнул президент.

Как сообщал УРА-Информ, ветераны АТО ранее блокировали оккупированные территории Донбасса.