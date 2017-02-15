16:20 15.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В тюрьмах в 2016 году вырос уровень смертности, - Луценко

В течение 2016 г. в украинских тюрьмах возрос уровень смертности. 

В тюрьмах в 2016 году вырос уровень смертности, - Луценко

Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал  во время брифинга. По его словам – смертность снова в тюрьмах выросла.

Задача правительства сейчас очень простая - медицину тюремную следует отделить от тюрьмы. Медицина тюремная должно стать частью Министерства здравоохранения  - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УРА-Информ, в тюрьме в Бразилии заключенные ранее устроили бунт. Результатом бунта стало примерно 60 убитых заключенных. Беспорядки в тюрьме возникли из-за вражды между тюремными группировками – рассказал глава службы безопасности данного учреждения Бразилии.


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