В тюрьмах в 2016 году вырос уровень смертности, - Луценко

Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал во время брифинга. По его словам – смертность снова в тюрьмах выросла.

Задача правительства сейчас очень простая - медицину тюремную следует отделить от тюрьмы. Медицина тюремная должно стать частью Министерства здравоохранения - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УРА-Информ, в тюрьме в Бразилии заключенные ранее устроили бунт. Результатом бунта стало примерно 60 убитых заключенных. Беспорядки в тюрьме возникли из-за вражды между тюремными группировками – рассказал глава службы безопасности данного учреждения Бразилии.