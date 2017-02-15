11:22 15.02.2017 | Политика | Новости
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В России ответили на заявление Белого дома о возвращении Крыма

В российском МИДе прокомментировали заявление Белого дома о том, что Крым стоит все-таки вернуть Украине.

В России ответили на заявление Белого дома о возвращении Крыма

Ответить на такое высказывание решила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова.

"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией РФ", – заявила она пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру. Такие сведения передает ТАСС.

Ранее президент США "дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны".При этом спикер президента Украины Святослав Цеголко назвал подобное предложение "Белого дома" хорошим.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, объяснил, что надо сделать России. Он заметил, что соседнее государство обязано вернуть контроль над оккупированными территориями Украины, в частности, над Донбассом и Крымом. А также убрать войска с востока Украины.


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