В России ответили на заявление Белого дома о возвращении Крыма

Ответить на такое высказывание решила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова.

"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией РФ", – заявила она пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру. Такие сведения передает ТАСС.

Ранее президент США "дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны".При этом спикер президента Украины Святослав Цеголко назвал подобное предложение "Белого дома" хорошим.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, объяснил, что надо сделать России. Он заметил, что соседнее государство обязано вернуть контроль над оккупированными территориями Украины, в частности, над Донбассом и Крымом. А также убрать войска с востока Украины.