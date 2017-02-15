13:55 15.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В НАТО высказались о минских соглашениях

Североатлантический Альянс в полной мере поддерживает воплощение в жизнь минских договоренностей для того, чтобы на Донбассе наконец-то воцарилась тишина.

В НАТО высказались о минских соглашениях

С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Украина важна для НАТО. Мы создали значительную поддержку для Украины и практическую поддержку, мы поддерживаем территориальную целостность Украины и полностью поддерживаем полное выполнение минских договоренностей и соглашений для того, чтобы восстановить мир в восточной Украине", – подчеркнул он.

Столтенберг также добавил, что постоянно встречается с первыми лицами украинского государства, в числе которых президент Украины Петр Порошенко, а также премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал "УРА-Информ", в МИДе РФ ответили на предложение Белого дома вернуть Крым Украине. На что официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова ответила, что Крым ­– это Россия, а Россия свои территории никому отдавать не обязана. 


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