В Минске начались заседания ТКГ

В Минске в эти минуты проходит заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Как сообщает Министерство иностранных дел Беларуси, заседание уже началось. Делегации рабочих групп по вопросам безопасности, политическим и гуманитарным вопросам начали переговоры, - сказано в сообщении, размещенном в среду, 15 февраля, на официальной странице белорусского дипломатического ведомства.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня стороны в основном будут обсуждать безопасность и освобождение пленных. Также будет затронута тема разведение сил и вооружений.
Кроме того, сегодня в Минске украинская сторона намерена в очередной раз поднять вопрос о допуске гуманитарной миссии и миссии ОБСЕ на не подконтрольную Украине территорию, поскольку в последнее время такие случаи участились.