В Минске начались заседания ТКГ

Как сообщает Министерство иностранных дел Беларуси, заседание уже началось. Делегации рабочих групп по вопросам безопасности, политическим и гуманитарным вопросам начали переговоры, - сказано в сообщении, размещенном в среду, 15 февраля, на официальной странице белорусского дипломатического ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня стороны в основном будут обсуждать безопасность и освобождение пленных. Также будет затронута тема разведение сил и вооружений.

Кроме того, сегодня в Минске украинская сторона намерена в очередной раз поднять вопрос о допуске гуманитарной миссии и миссии ОБСЕ на не подконтрольную Украине территорию, поскольку в последнее время такие случаи участились.