10:59 15.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100160216:Polishuk

В Минске начались заседания ТКГ

В Минске в эти минуты проходит заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

В Минске начались заседания ТКГ

Как сообщает Министерство иностранных дел Беларуси, заседание уже началось. Делегации рабочих групп по вопросам безопасности, политическим и гуманитарным вопросам начали переговоры, - сказано в сообщении, размещенном в среду, 15 февраля, на официальной странице белорусского дипломатического ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня стороны в основном будут обсуждать безопасность и освобождение пленных. Также будет затронута тема разведение сил и вооружений.

Кроме того, сегодня в Минске украинская сторона намерена в очередной раз поднять вопрос о допуске гуманитарной миссии и миссии ОБСЕ на не подконтрольную Украине территорию, поскольку в последнее время такие случаи участились.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив