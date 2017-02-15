В Конгресс США внесли законопроект о вето на снятие ограничений

Документ внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса. Как сообщает Financial Times, это позволит не дать возможности президенту Дональдом Трампом попытаться снять санкции.

Вместе с тем конгрессмен от "Демократической партии" Стени Хойер заверил, что это серьезный вопрос национальной безопасности и выразил надежду, что обе палаты Конгресса поддержат введение вето на возможное решение Трампа.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил о поддержке данного законопроекта.

Как сообщал УРА-Информ, ранее сенаторы Соединенных Штатов Америки подготовили законопроект, который не позволит президенту Дональду Трампу снять санкции с России. Авторами закона стали несколько американских сенаторов. При этом лидер демократов в Сенате Чак Шумер и республиканец Джон Маккейн в эфире телеканала ABC News заявили, что законопроект призван не допустить сделки между Белым домом и Кремлем, о возможности которой Трамп заявлял еще до инаугурации.