В Конгресс США внесли законопроект о вето на снятие ограничений

В Конгресс Соединенных Штатов Америки в среду, 15 февраля, внесли законопроект, который позволит наложить вето на возможное снятие санкций против России.
Документ внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса. Как сообщает Financial Times, это позволит не дать возможности президенту Дональдом Трампом попытаться снять санкции.
Вместе с тем конгрессмен от "Демократической партии" Стени Хойер заверил, что это серьезный вопрос национальной безопасности и выразил надежду, что обе палаты Конгресса поддержат введение вето на возможное решение Трампа.
Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил о поддержке данного законопроекта.
Как сообщал УРА-Информ, ранее сенаторы Соединенных Штатов Америки подготовили законопроект, который не позволит президенту Дональду Трампу снять санкции с России. Авторами закона стали несколько американских сенаторов. При этом лидер демократов в Сенате Чак Шумер и республиканец Джон Маккейн в эфире телеканала ABC News заявили, что законопроект призван не допустить сделки между Белым домом и Кремлем, о возможности которой Трамп заявлял еще до инаугурации.