Порошенко отметил важную роль воинов-афганцев в развитии Украинского государства - ФОТО

В этот день командующий 40-й армией ограниченного контингента советских войск в Афганистане генерал-лейтенант Борис Громов пересек мост через реку Амударью со словами: "За мной не осталось ни одного советского солдата".

В сегодняшней церемонии чествования принят участие и президент Украины Петр Порошенко. Глава государства возложил цветы к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане.

Вместе с тем президент в своем обращении отметил, что украинские воины с честью выполнили свой долг, проявили верность присяге, мужество и героизм. Порошенко также напомнил, что всего через афганскую войну прошло около 160 тысяч украинцев, многие из которых погибли.

Он также поблагодарил ветеранов за мужество в нынешней обороне родной земли, за помощь Вооруженным силам Украины, и за опыт, который передают молодому поколению украинских воинов.

Вместе с ним в церемонии возложения цветов приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета министров, военные, представители общественных организаций.

Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Воины почетного караула отсалютовали шестью залпами, прозвучал государственный гимн Украины

Напомним, война в Афганистане длилась более девяти лет. Она унесла жизни свыше 15 тысяч человек, из них - 3360 украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в прошлом году также 15 января, в День памяти воинов-интернационалистов возложил цветы к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане.