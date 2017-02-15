12:59 15.02.2017 | Политика | Новости
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Песков заявил, что Москва не намерена обсуждать с США возвращения Крыма

Россия обсуждать тему возвращения Крыма Украине не намерена ни с кем.

Песков заявил, что Москва не намерена обсуждать с США возвращения Крыма

И с Соединенными Штатами тоже обсуждать не будет. Об этом в среду, 15 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он заверил, что эта тема не будет обсуждаться, потому что она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами, - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Песков также заявил, что Россия продолжит последовательно доносить партнерам свою аргументацию по Крыму, а президент страны "достаточно терпеливо и последовательно разъясняет причины, которые привели к тому, что крымчане решили искать защиты у России"

Напомним, президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Украине Крым , а также активно присоединится к деэскалации ситуации на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила по этому поводу, что Россия "своих территорий не возвращает".


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