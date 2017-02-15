Нацгвардия и народная вооруженная милиция КНР договорились о сотрудничестве

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Стороны достигли договоренностей о сотрудничестве в сфере внутренней безопасности государства, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности важных государственных объектов, определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия", - сказано в сообщении.

Также они обсудили возможность обмена опытом подразделений специального назначения, а также совершенствование системы подготовки личного состава Нацгвардии.

Отметим, что численность Народной вооруженной милиции Китая составляет до 1,5 млн человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабмин уже утвердил концепцию развития Нацгвардии до 2020 г.