11:58 15.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Нацгвардия и народная вооруженная милиция КНР договорились о сотрудничестве

Национальная гвардия и Народная вооруженная милиция Китая договорились о сотрудничестве во врямя встречи командующего Нацгвардии Юрия Аллерова и военного атташе посольства Китая в Украине Цао Сяоцзяна.

Нацгвардия и народная вооруженная милиция КНР договорились о сотрудничестве

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Стороны достигли договоренностей о сотрудничестве в сфере внутренней безопасности государства, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности важных государственных объектов, определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия", - сказано в сообщении.

Также они обсудили возможность обмена опытом подразделений специального назначения, а также совершенствование системы подготовки личного состава Нацгвардии.

Отметим, что численность Народной вооруженной милиции Китая составляет до 1,5 млн человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабмин уже утвердил концепцию развития Нацгвардии до 2020 г.


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