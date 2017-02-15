Луценко в январе получил 90 тысяч гривен зарплаты

Об этом он рассказал на брифинге 15 февраля. Так, Генеральный прокурор впервые зарегистрировал изменение своего имущественного положения в электронной декларации, потому что она увеличилась примерно на 85 тыс. грн.

Луценко отметил, что получил 90 с хвостиком тыс. на руки и потому впервые он вынужден был записать эту сумму в электронную декларацию. Это же он собирается делать, если будут платить так же ежемесячно – подчеркнул Луценко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Владимир Гройсман заявлял, что минимальная зарплата может быть повышена за счет детенизации.