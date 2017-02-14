Порошенко сравнил Украину с Молдовой 25 лет назад

Во время встречи с премьер-министров Молдавии Павлом Филипом глава украинского государства напомнил, что Молдова решительно поддержала нашу независимость и в марте 2014 года, когда проголосовала за Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, и в декабре 2016 года, когда не просто поддержала Резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, но и выступила соавтором указанной резолюции.

25 лет тому назад Молдова столкнулась с похожими испытаниями, потеряв часть своей суверенной территории. Сегодня мы видим настойчивые попытки навязать и Молдове, и Украине такие форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбу народов наших стран. Эти попытки обречены на поражение, - уверен Порошенко.

Он также заверил что и Украина, и Молдова будут восстановлены в своих суверенных, международно признанных границах. Крым, так же, как и Донбасс – это Украина. Все демократическое мировое сообщество разделяет и поддерживает эту позицию, а те, кто с этим не согласен стоят по другую сторону цивилизационного измерения, - сказал президент Украины.

В свою очередь Павел Филип выразил поддержку территориальной целостности Украины и в очередной раз озвучил четкую позицию Молдовы по Крыму, которая состоит в том, что Республика Молдова признает и соблюдает территориальную целостность и независимость Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на брифинге Павел Филип заверил, что Крым все равно украинский.