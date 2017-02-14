От Трампа ушел советник по нацбезопасности Майкл Флинн

Такое решение он принял из-за споров по поводу его контактов с послом России Сергеем Кисляком. Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, советник пояснил, что неосторожно информировал избранного вице-президента и других по поводу его телефонных разговоров с послом России.

При этом в своем заявлении об отставке он указал, что извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли его извинения. По данным источника в Белом доме, временно исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

В месте с тем в администрации президента США заявили, что работали над этой информацией в течение нескольких недель. Минюст предупреждал Белый дом о том, что с Флинн может "быть уязвим для шантажа со стороны России", - заверили в админитсрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ряд конгрессменов от Демократической партии США призвали к расследованию в отношении Майкла Флинна, действующего советника по вопросам безопасности при Белом доме, который по телефону обсуждал американские санкции с послом России Сергеем Кисляком.