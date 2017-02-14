НАТО продолжит поддерживать Украину, - Столтенберг

Так, НАТО продолжит оказывать Украине серьезную поддержку. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг – сообщил спикер альянса Дилан Уайт на странице в Twitter. Согласно сообщению - НАТО планирует продолжать оказывать поддержку Украине – подчеркнул генсек.

Как сообщал УРА-Информ, министр МИД России Сергей Лавров отправился на встречу генеральным секретарем НАТО, которая состоится в г. Мюнхен. Столтенберг встретится с Лавровым на конференции по безопасности – сообщал в социальной сети представитель НАТО Дилан П. Вайт.