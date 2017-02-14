Лавров поехал на встречу с генсеком НАТО

Йенс Столтенберг также подтвердил факт будущей встречи. Об этом в Twitter поведал представитель НАТО Дилан П.Вайт.

"Й.Столтенберг подтвердил, что встретится с главой российского МИД на Мюнхенской конференции по безопасности", – отмечается в публикации.

Напомним, что 19декабря согласно результатам проведенного заседания Совета РФ-НАТО Генсек Североатлантического Альянса подчеркнул, что союзники в НАТО и Россия имеют кардинально противоположные взгляды на то, что происходит в Украине.

Как сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что нужно сделать России, дабы хоть как-то нормализовать отношения с Украиной. Прежде всего, соседней стране нужно вывести свои войска из Украины, а также вернуть контроль над оккупированными территориями Донбасса и Крыма.