Европарламент принял механизм приостановки безвизового режима

Европейский парламент во вторник, 14 февраля, одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран.
Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его словам, Европарламент сегодня проголосовал механизм приостановки безвизового режима и теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое.
В течении ближайших двух недели все страны Евросоюза должно поддержать это решение, - пояснил журналист.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина получит безвизовый режим со странами Европейского союза до лета 2017 года. В начале февраля Европейский парламент уже проголосовал за отмену виз для Грузии.