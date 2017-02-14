20:05 14.02.2017 | Политика | Новости
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Европарламент принял механизм приостановки безвизового режима

Европейский парламент во вторник, 14 февраля, одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран.

Европарламент принял механизм приостановки безвизового режима

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его словам, Европарламент сегодня проголосовал механизм приостановки безвизового режима и теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое.

В течении ближайших двух недели все страны Евросоюза должно поддержать это решение, - пояснил журналист.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина получит безвизовый режим со странами Европейского союза до лета 2017 года. В начале февраля Европейский парламент уже проголосовал за отмену виз для Грузии.


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