10:20 14.02.2017 | Политика | Новости
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Европарламент 14 февраля рассмотрит обострение ситуации на Донбассе

Сегоднея, 14 фефраля Европейский парламент во вторник рассмотрит вопрос ухудшения ситуации на Донбассе. 

Европарламент 14 февраля рассмотрит обострение ситуации на Донбассе

Об этом говорится в повестке дня Европарламента.

"Европарламент обсудить ухудшение ситуации на востоке Украины во второй половине дня, с 15:00 до 23:00 по местному времени", - говорится в повестке дня  Европарламента.

Также напомним, что новоназначенный председатель комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макалистер во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе сообщил, что на следующей пленарной неделе Европарламент рассмотрит ситуацию в Авдеевке. 

По его словам, Европарламент будет продолжать пристально следить за ситуацией на востоке Украины.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для граждан Грузии.


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