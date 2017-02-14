Европарламент 14 февраля рассмотрит обострение ситуации на Донбассе

Об этом говорится в повестке дня Европарламента.

"Европарламент обсудить ухудшение ситуации на востоке Украины во второй половине дня, с 15:00 до 23:00 по местному времени", - говорится в повестке дня Европарламента.

Также напомним, что новоназначенный председатель комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макалистер во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе сообщил, что на следующей пленарной неделе Европарламент рассмотрит ситуацию в Авдеевке.

По его словам, Европарламент будет продолжать пристально следить за ситуацией на востоке Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для граждан Грузии.