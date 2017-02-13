В Румынии продолжаются антиправительственные акции - ФОТО

Это уже 13-й день протестов. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения коррупции среди чиновников.

Как сообщает "Радио Свобода", вчера на площади Победы в столице Румынии протестующие развернули большой флаг с триколором страны. При этом тысячи людей также собрались на митинги в других крупных городах, таких как Тимишоара, Клуж, Брашов и Сибиу.

Протестующие требовали отставки правительства премьера Сорина Гриндяну, который в конце января издал постановление об отмене уголовной ответственности за некоторые разновидности коррупции.

Несмотря на отмену под давлением общественности этого решения, многочисленные демонстрации в стране продолжаются, а сам Гриндяну отказывается уйти в отставку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр юстиции Румынии Флорин Иордаче 9 февраля ушел в отставку по постановлению правительства, которое оно приняло под давлением массовых протестов граждан.