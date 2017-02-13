05:00 13.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100159991:Polishuk

В понедельник Порошенко встретится с премьер-министром Республики Молдова

В понедельник, 13 февраля, президент Украины Петр Порошено намерен провести встречу с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом.

В понедельник Порошенко встретится с премьер-министром Республики Молдова

Стороны проведут двухсторонние переговоры. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, сегодня Порошено и Филипом обсудят ряд вопросов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко обсудил в воскресенье с президентом Республики Словения Борутом Пахором ситуацию на Донбассе и необходимости продолжения санкций против России.

Главы государств также пришли к мнению, что Украина и Словения должны развивать и усиливать сотрудничество во многих сферах. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Пахор посетил в Киев в рамках своего международного турне.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив