В понедельник Порошенко встретится с премьер-министром Республики Молдова

Стороны проведут двухсторонние переговоры. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, сегодня Порошено и Филипом обсудят ряд вопросов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко обсудил в воскресенье с президентом Республики Словения Борутом Пахором ситуацию на Донбассе и необходимости продолжения санкций против России.

Главы государств также пришли к мнению, что Украина и Словения должны развивать и усиливать сотрудничество во многих сферах. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Пахор посетил в Киев в рамках своего международного турне.