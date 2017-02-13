Штайнмайер намерен искать диалог с США и Россией

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, сейчас формируется "новый порядок международных отношений", развиваются новые отношения между Москвой и Вашингтоном, течение которых трудно предсказать, сказал новоизбранный.

На вопрос о том, намерен ли он, в отличие от своего предшественника Йоахима Гаука осуществить визит в Россию, Штайнмайер ответа не дал. В свою очередь он сказал, что нельзя отказываться от диалога "даже со сложными партнерами".

"Вмешательство во внешнюю политику не является его задачей", - отметил Штайнмайер.

Также Штайнмайер подчеркнул, если в прошлом "сложные партнеры по переговорам" Германии были преимущественно на Востоке, то сейчас существуют трудности и в трансатлантических отношениях. В частности, непростых переговоров он ожидает с новым главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Концепция внешней политики нового американского правительства еще не понятна", - добавил президент Германии.

Кроме того, свой первый визит на президентском посту Штайнмайер совершит во Францию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Германия выбрала себе нового президента. Им стал бывший министр иностранных дел ФРГ ранк-Вальтер Штайнмайер.