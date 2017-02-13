19:41 13.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил основные показатели оборонного заказа на 2017-2019 годы

Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины от 27 января 2017 г. "Об основных показателях оборонного заказа на 2017 г. и 2018, 2019 гг.".

Порошенко одобрил основные показатели оборонного заказа на 2017-2019 годы

Порошенко подписал соответствующий указ. В указе сказано о необходимости вести в действие решение СНБО от 27 января 2017 г. "Об основах оборонного заказа страны на 2017 г. и 2018, 2019 гг." – сказано в указе №31/2017.

Контроль за выполнением данного решения Совета нацбезопасности следует возложить на Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Данный указ вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Минобороны заключило для оборонного заказа Украины 129 контрактов.


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