Порошенко одобрил основные показатели оборонного заказа на 2017-2019 годы

Порошенко подписал соответствующий указ. В указе сказано о необходимости вести в действие решение СНБО от 27 января 2017 г. "Об основах оборонного заказа страны на 2017 г. и 2018, 2019 гг." – сказано в указе №31/2017.

Контроль за выполнением данного решения Совета нацбезопасности следует возложить на Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Данный указ вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Минобороны заключило для оборонного заказа Украины 129 контрактов.