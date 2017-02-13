11:58 13.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Молдова высказала свое отношение Украине по поводу Крыма

Крым все равно украинский – к такому мнению пришел премьер-министр Молдовы на брифинге.

Молдова высказала свое отношение Украине по поводу Крыма

По словам главы правительства Молдовы Павла Филиппа, государство всячески поддерживают Украину в этом вопросе.

"Я подтвердил полную поддержку со стороны молдавской стороны в разрешении конфликта на Донбассе, мы подтвердили свою позицию относительно Крыма, которая предусматривает исключительно сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины", – подчеркнул Филипп.

Он также выказал благодарность за поддержку в рамках переговорного формата "5+2" и в процессе поиска решения для решения проблемы Приднестровья с сохранением территориальной целостности и суверенитета Молдовы.

Как сообщал "УРА-Информ", в вопросе Крыма солидарной с Молдовой остается и Турция. Страна не признает аннексии полуострова Россией. 


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