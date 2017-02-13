Молдова высказала свое отношение Украине по поводу Крыма

По словам главы правительства Молдовы Павла Филиппа, государство всячески поддерживают Украину в этом вопросе.

"Я подтвердил полную поддержку со стороны молдавской стороны в разрешении конфликта на Донбассе, мы подтвердили свою позицию относительно Крыма, которая предусматривает исключительно сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины", – подчеркнул Филипп.

Он также выказал благодарность за поддержку в рамках переговорного формата "5+2" и в процессе поиска решения для решения проблемы Приднестровья с сохранением территориальной целостности и суверенитета Молдовы.

Как сообщал "УРА-Информ", в вопросе Крыма солидарной с Молдовой остается и Турция. Страна не признает аннексии полуострова Россией.