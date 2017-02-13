11:47 13.02.2017 | Политика | Новости
100160027:Rakova

Главарь "Хезболлы" считает Трампа идиотом

Лидер террористической группировки "Хезболла" назвал новоиспеченного президента США Дональда Трампа "идиотом в Белом доме".

Главарь

По мнению Хасана Насралла, общество от этого только выиграет, передает The Hill. Насралла уверен, что это дает надежду «угнетенным» на всей планете.

"У нас вызывает большой оптимизм то, что, пока идиот восседает в Белом доме и хвастается своей глупостью, начинается облегчение положения угнетенных по всем мире", – отметил главарь шиитской военизированной группировки, которую в мире считают террористической.

Как сообщал "УРА-Информ", сам Трамп недавно нарек себя гением. Именно так, по его словам, назвал его российский президент Владимир Путин, хотя в дословном переводе фраза означала "яркий и незаурядный человек".


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