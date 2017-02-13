Главарь "Хезболлы" считает Трампа идиотом

По мнению Хасана Насралла, общество от этого только выиграет, передает The Hill. Насралла уверен, что это дает надежду «угнетенным» на всей планете.

"У нас вызывает большой оптимизм то, что, пока идиот восседает в Белом доме и хвастается своей глупостью, начинается облегчение положения угнетенных по всем мире", – отметил главарь шиитской военизированной группировки, которую в мире считают террористической.

Как сообщал "УРА-Информ", сам Трамп недавно нарек себя гением. Именно так, по его словам, назвал его российский президент Владимир Путин, хотя в дословном переводе фраза означала "яркий и незаурядный человек".