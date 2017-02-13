09:51 13.02.2017 | Политика | Новости
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Бердымухамедов переизбран на третий срок президентства в Туркмении

В Туркмении ныне действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на третий срок.

Бердымухамедов переизбран на третий срок президентства в Туркмении

Он набрал 97,69% голосов избирателей. Такие данные в понедельник утром, 13 февраля, объявил глава Центральной избирательной комиссии Республики.

При этом на пост президента страны кроме Бердимухамедова, поданным ЦИК, претендовали еще восемь кандидатов. Однако, не смотря на неоднократные призывы политической оппозиции страны, Ашхабад эти предложения игнорируют и в списках не были ни одного оппозиционного кандидата.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах президента Туркменистана , которые прошли в воскресенье, составила 97,27% избирателей.


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