14:31 13.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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109 украинцев находятся в плену у террористов, - Геращенко

В плену у террористов на данный момент находятся 109 украинцев.

109 украинцев находятся в плену у террористов, - Геращенко

Сейчас боевики подтверждают 47, без вести пропавшими при этом числятся 485 человек. Об этом сообщила Ирина Геращенко.

По ее словам - для гуманитарной группы, где она представляет Украину, основным остается вопрос освобождения всех заложников. На сегодняшний день  есть 109 граждан Украины, которые присутствуют в списках СБУ - это гражданские, силовики, которые считаются заложниками на оккупированных территориях Донбасса – отметила Геращенко. В Луганске и Донецке из списка подтвердили 40 человек – добавила она.

Как сообщал УРА-Информ, в МИД Украины ранее интересовались у России 47-ю заложниками.


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