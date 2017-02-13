109 украинцев находятся в плену у террористов, - Геращенко

Сейчас боевики подтверждают 47, без вести пропавшими при этом числятся 485 человек. Об этом сообщила Ирина Геращенко.

По ее словам - для гуманитарной группы, где она представляет Украину, основным остается вопрос освобождения всех заложников. На сегодняшний день есть 109 граждан Украины, которые присутствуют в списках СБУ - это гражданские, силовики, которые считаются заложниками на оккупированных территориях Донбасса – отметила Геращенко. В Луганске и Донецке из списка подтвердили 40 человек – добавила она.

Как сообщал УРА-Информ, в МИД Украины ранее интересовались у России 47-ю заложниками.