В Кашмире неизвестные открыли пальбу, погибли семь человек

В результате инцидента погибли не менее семи человек. Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова заместителя генерального инспектора полиции, в перестрелке погибли двое индийских военных, четверо боевиков и одно гражданское лицо.

Он также отметил, что трое военнослужащих получили ранения. В связи с чем власти Индии обвинили Пакистан в разжигании насилия в Кашмире, поскольку, по их данным, соседняя страна поставляет боевиков и материалы через границу.

В Пакистане эти обвинения отрицают.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня сообщалось, в Нагорном Карабахе погиб один военнослужащий Азербайджана.