20:16 12.02.2017 | Политика | Новости
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В Кашмире неизвестные открыли пальбу, погибли семь человек

В индийской части Кашмира на границе с Пакистаном в воскресенье, 12 февраля, произошла перестрелка.

В Кашмире неизвестные открыли пальбу, погибли семь человек

В результате инцидента погибли не менее семи человек. Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова заместителя генерального инспектора полиции, в перестрелке погибли двое индийских военных, четверо боевиков и одно гражданское лицо.

Он также отметил, что трое военнослужащих получили ранения. В связи с чем власти Индии обвинили Пакистан в разжигании насилия в Кашмире, поскольку, по их данным, соседняя страна поставляет боевиков и материалы через границу.

В Пакистане эти обвинения отрицают.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня сообщалось, в Нагорном Карабахе погиб один военнослужащий Азербайджана.


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