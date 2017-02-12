В Беларуси вступил в силу безвизовый режим для иностранцев из 80 стран

Вместе с тем воспользоваться такой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе. Как сообщает местный портал TUT.BY, под указ попадают 39 стран Европы, а также Соединенных Штатов Америки, Канады, Индонезии, Японии, Индии и еще десяток других государства.

Согласно документу, отныне в течение года туристы могут приезжать в Беларусь без визы на пять дней неограниченное количество раз. Вместе с тем, что бы пользоваться такими льготами, туристы необходимо прилететь и вылететь именно из минского аэропорта. На внутреннем рейсе такой режим не распространяется.

На автомобиле и поезде безвизовым туристам пересекать белорусско-российскую границу также запрещено. При этом въезжая в страну турист должен предъявить паспорт, поскольку ID-карта, с которой граждане ЕС путешествуют по Европе, тут не действует.

В свою очередь у граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа в паспорте должна иметь действующую многократную шенгенскую визу с отметкой о въезде на территорию Шенгенской зоны, а также авиабилет с подтверждением вылета из Минска в течение пяти дней.

Иностранцы должна иметь при себе медицинскую страховку на сумму не менее десяти тысяч евро, а также наличные не менее двух базовых величин (около 22 евро) в день.

В то же время безвизовый режим не касается людей из списка невъездных в Беларусь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Минске задержали и планировали депортировать украинского писателя Сергея Жадана. Лишь после вмешательства дипломатов украинцу разрешили находиться и вновь въезжать в Беларусь.