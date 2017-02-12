18:56 12.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100159979:Polishuk

Украина и Словения договорились усилить сотрудничество между странами

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 12 февраля, провел встречу со своим коллегой из Словении Борутом Пахором.

Украина и Словения договорились усилить сотрудничество между странами

Во время встречи главы государств пришли к мнению, что Украина и Словения должны развивать и усиливать сотрудничество во многих сферах. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Пахор посетил в Киев в рамках своего международного турне.

Он приехал в Украины после своих визитов в Берлин и Москву.

Президент Словении проинформировал украинскую сторону об итогах его переговоров в Москве и Берлине. В свою очередь Порошенко возобновил приглашение Пахору посетить Украину с официальным визитом.

Порошенко и Пахор также подтвердил заинтересованность в усилении сотрудничества в экономической, культурной и гуманитарной сферах, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 февраля президент Словении Борут Пахор посетит Украину с рабочим визитом.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив