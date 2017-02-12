Штайнмайер избран президентом Германии

Им стал бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как сообщает AFP в своем Twitter, в первом же туре сегодняшних выборов победил Штайнмайер.

За его кандидатуру из 1260 человек Федерального собрания отдали свои голоса 931 человек. Вместе с тем посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщает, что сразу после избрания Штайнмайер выступил перед Федеральным собранием. Инаугурация нового главы государства запланирована на 19 марта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стал единым кандидатом на пост президента. В понедельник, 14 ноября, партия канцлера Германии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" решила поддержать кандидатуру социал-демократа на президентских выборах.