Сегодня в Туркменистане выбирают президента

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, в списках избирателей зарегистрированы 3,2 миллиона человек. Также на пост главы государства претендуют девять кандидатов, это - наибольшее число претендентов по сравнению с предыдущими выборами. Трех кандидатов выдвинули политические партии, действующие в стране, а еще шестерых - инициативные группы граждан.

Кроме того, на высший пост в стране претендуют девять кандидатов, включая действующего президента - 59-летнего Гурбангулы Бердымухамедова. Его уже дважды избирали главой государства - в 2007 и 2012 годах. На последних выборах Бердымухамедов набрал около 97% голосов.

"Это - первые президентские выборы в Туркменистане после смены в сентябре 2016 года конституции страны, в которой срок полномочий президента продлен с пяти до семи лет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем минимальный порог явки на президентских выборах в Туркмении отсутствует. Президентом станет кандидат, который наберет более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в СМИ сделали предложение, кто вероятнее всего возглавит Францию. В первом туре выборов главы государства больше всех получила Марин Ле Пен. Ее рейтинг повысился на 3% и достигает 26-27%.