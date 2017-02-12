17:52 12.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил Штайнмайера с избранием его президентом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием его на пост главы государства.

Порошенко поздравил Штайнмайера с избранием его президентом

Как написал на своей страничке в Twitter в воскресенье, 12 февраля, глава украинского государства, он сердечно поздравляет большого друга Украины с Франка-Вальтера Штайнмайера избранием его Федеральным президентом ФРГ. При этом Порошенко выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Германией.

Сотрудничество необходимо ради процветания объединенной Европы - демократической и свободной, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Германии прошли президентские выборы. Бывший министр страны Франк-Вальтер Штайнмайер победил в первом же туре.


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