Порошенко поздравил Штайнмайера с избранием его президентом

Как написал на своей страничке в Twitter в воскресенье, 12 февраля, глава украинского государства, он сердечно поздравляет большого друга Украины с Франка-Вальтера Штайнмайера избранием его Федеральным президентом ФРГ. При этом Порошенко выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Германией.

Сотрудничество необходимо ради процветания объединенной Европы - демократической и свободной, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Германии прошли президентские выборы. Бывший министр страны Франк-Вальтер Штайнмайер победил в первом же туре.