17:51 11.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ушел из жизни выдающийся военный деятель Украины

Умер генерал-подполковник Геннадий Воробьев – именно он отказался отправить военных против Майдана.

Ушел из жизни выдающийся военный деятель Украины

Также он являлся участником разработки множества военных операций, в частности, и под Дебальцево. Информацию сообщил глава государства Петр Порошенко у себя на странице в Facebook.

"Ушел из жизни выдающийся военный деятель современной Украины генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев. Он умер внезапно на рабочем месте. Больно, что такие люди уходят именно сейчас", – выразил сочувствие украинский лидер.

Напомним, что Геннадий Петрович был первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил в целом более двух лет войны прослужил Украине непосредственно на передовой.

"Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны. Спасибо за достойную службу, Геннадий Петрович. За выдержку, за мужество и за честность спасибо. Светлая память о Вас навсегда останется в наших сердцах", – написал Петр Порошенко.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее из жизни ушел мэр Луцка


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