05:25 11.02.2017 | Политика | Новости
100159914:Rakova

Трамп одобрил действия Литвы по отношению к Украине

Американский лидер Дональд Трамп поведал о том, что поддержка Литвой территориальной целостности и единства Украины, а также меры, направленные на диверсификацию источников энергии помогут достичь общей цели – повысить безопасность в Европе, а также в регионе.

Трамп одобрил действия Литвы по отношению к Украине

Об этом информирует пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте.

"Литва является ценным союзником по НАТО, который показывает пример другим, выполняя свои обязательства перед нашей общей обороной, - это наглядно доказывает увеличение расходов на оборону с целью выполнения согласованных требований НАТО", – гласит публикация.

Напомним, что недавно состоялась встреча президента Украины с министром иностранных  дел Литвы Линасом Линкявичусом, в ходе которой Порошенко поблагодарил Литву за оказанную поддержку.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Трамп обещал разобраться в российско-украинском конфликте


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