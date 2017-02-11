Трамп одобрил действия Литвы по отношению к Украине

Об этом информирует пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте.

"Литва является ценным союзником по НАТО, который показывает пример другим, выполняя свои обязательства перед нашей общей обороной, - это наглядно доказывает увеличение расходов на оборону с целью выполнения согласованных требований НАТО", – гласит публикация.

Напомним, что недавно состоялась встреча президента Украины с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, в ходе которой Порошенко поблагодарил Литву за оказанную поддержку.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Трамп обещал разобраться в российско-украинском конфликте.