14:47 11.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Для ВВС Украины созданы новые ракеты, - Порошенко

Ракеты 57-мм предназначаются для ударов по наземным целям.

Для ВВС Украины созданы новые ракеты, - Порошенко

Президент Петр Порошенко сообщил про разработку нового вооружения -  57-миллиметровых ракет для Военно-Воздушных Сил (ВВС). Об этом президент  сообщил в Twitter.

Укроборонпром" уже разработал новое вооружение для ВВС. Это - ракеты 57-мм, которые предназначены для поражения именно наземных целей. Проделана отличная работа - написал глава государства в субботу, 11 февраля 2017 г. При этом Порошенко обнародовал видео, на котором видно применение нового вооружения вертолетом во время испытания.

Как сообщал УРА-Информ, Украина и Азербайджан могут организовать совместное производство ракет.


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