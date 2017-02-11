Для ВВС Украины созданы новые ракеты, - Порошенко

Президент Петр Порошенко сообщил про разработку нового вооружения - 57-миллиметровых ракет для Военно-Воздушных Сил (ВВС). Об этом президент сообщил в Twitter.

Укроборонпром" уже разработал новое вооружение для ВВС. Это - ракеты 57-мм, которые предназначены для поражения именно наземных целей. Проделана отличная работа - написал глава государства в субботу, 11 февраля 2017 г. При этом Порошенко обнародовал видео, на котором видно применение нового вооружения вертолетом во время испытания.

Как сообщал УРА-Информ, Украина и Азербайджан могут организовать совместное производство ракет.